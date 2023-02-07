Зенітна установка L70 литовських військових

Українські інструктори в Литві впродовж двох останніх тижнів проходили навчання роботі з зенітними установками L-70. Після повернення до України вони навчать ще більше операторів. Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

«Остання військова підтримка Литви для України – це кілька десятків зенітних установок Л-70 з боєприпасами. Протягом останніх двох тижнів українські інструктори в Литві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат», – зазначив він.

Lithuania's latest military support for is several dozen L-70 anti-aircraft guns with ammunition. In the last two weeks, Ukrainian instructors in participated in the training of operating these cannons. After returning to they will train even more operators. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) February 7, 2023

Десятки зенітних установок увійшли до пакету допомоги, оголошеного Литвою в січні. Також литовці виділили Україні два гелікоптери Мі-8.

Своєю чергою, міноборони Литви показало навчання українських військових на зенітних установках L70, які передадуть ЗСУ. Ці зенітки допоможуть збивати гелікоптери та безпілотники росіян.

Відео навчань український військових на шведській зенітній установці "L70" в Литві.



Вже скоро Литва передасть L70 Україні ️ pic.twitter.com/QuMkbtU4ph — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) February 7, 2023

Зенітна система L70 є розробкою шведської компанії. Вперше їх випустили ще в 40-х роках, пише Defence Express. Має боєприпаси в 40 мм, високу потужність, швидкість пострілу становить 240-330 на хвилину.