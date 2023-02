Українські інструктори в Литві впродовж двох останніх тижнів проходили навчання роботі з зенітними установками L-70. Після повернення до України вони навчать ще більше операторів. Про це повідомив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

«Остання військова підтримка Литви для України – це кілька десятків зенітних установок Л-70 з боєприпасами. Протягом останніх двох тижнів українські інструктори в Литві брали участь у навчанні експлуатації цих гармат», – зазначив він.

Lithuania's latest military support for is several dozen L-70 anti-aircraft guns with ammunition. In the last two weeks, Ukrainian instructors in participated in the training of operating these cannons. After returning to they will train even more operators.