Поліція Львівщини встановлює особи неповнолітніх, які побили свого однолітка і виклали відео знущань в соцмережі. Про це у вівторок, 29 липня, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Відео з побиттям неповнолітнього хлопця поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж 29 липня. У коментарі до відео вказано, що подія сталася в одному з сіл Стрийського району.

За фактом побиття неповнолітнього співробітники відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції розпочали перевірку. Правоохоронці встановлюють усіх учасників події, після чого буде вирішуватись питання про притягнення їх до відповідальності.