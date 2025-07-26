Софія Варчин заступилася за хлопчика, якого в кафе бив батько

Поліція Волинської області склала адмінпротокол через матюки на Софію Варчин, яка в ковельській кав’ярні Cappuccino заступилася за дитину. Хлопчика, якому приблизно 10 років, бив по голові його батько. Поліція Волинської області у суботу, 26 липня, повідомила, що на кривдника дитини також склали адмінпротоколи через домашнє насильство та хуліганство.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію, в якій блогерка розповідає, що стала свідком того, як чоловік завдав ударів дитині по голові в одному з кафе у Ковелі. За вказаним фактом інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Працівники поліції оперативно встановили всіх учасників події та опитали їх», – розповіли в поліції.

Правоохоронці ідентифікували чоловіка та склали на нього два адмінпротоколи – за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2) та дрібне хуліганство (ст. 173). Йому загрожує штраф та виправні роботи.

Зазначимо, що після того, як Софія Варчин стала свідком побиття дитини, вона записала відео, яке опублікувала у своєму блозі в тікток. Під час запису дівчина вживала лайку, через яку поліція склала на неї адмінпротокол (ст. 173). На відео Софія плаче й каже, що чоловік приблизно п'ять разів вдарив сина по голові.

«Мене просто трусить… Щойно сиділа молода сім'я. В них був маленький хлопчик, син, десять років. Він [чоловік] просто почав його, бл*ть, х*ярити по голові. Я дивлюсь на це все, всі мовчать… Це просто п*здець, просто дитину шкода, у мене, бл*ть, істерика», – говорила дівчина на відео.

Дівчина зазначила, що на побиття ніяк не реагувала жінка, яка перебувала разом з хлопчиком та його батьком. За її словами, коли вона попросила припинити, то чоловік сказав, що не боїться поліції, бо сам там працює. Однак правоохоронці це заперечили й наголосили, що він не має жодного стосунку до правоохоронних органів.

«Сумно. Я не шкодую, що сказала правду і, можливо, врятувала дитину від чогось поганого! Просто не очікувала, що в нашій реальності голос совісті теж карається протоколом», – відреагувала Софія Варчин на дії поліції.