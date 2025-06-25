Іваничівський районний суд виніс вирок 65-річному мешканцю Нововолинська за доведення 13-річного сина до самогубства. Чоловік проголосив себе сповідником і вчиняв психологічне насильство щодо всіх членів сімʼї. За скоєне йому призначили вісім років тюрми. Про це повідомила 25 червня пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний систематично чинив психологічне насильство щодо всіх членів своєї багатодітної сімʼї, а особливо щодо неповнолітнього сина.

«Він проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови. Фігурант примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватись. Він контролював його поведінку та думки, обмежував в будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої», – повідомляють правоохоронці.

Обмеження і залякування релігійного змісту, а також примус до покори та фізичної праці вплинули на емоційний стан 13-річного хлопця. Ввечері 12 травня 2023 року підліток повісився.

За інформацією поліцейських, кілька років тому самогубство вчинила також одна із доньок обвинуваченого. Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю заперечував свою вину.

Суд визнав 65-річного волинянина винним за ч.3 ст. 120 ККУ (доведення до самогубства неповнолітнього) та призначив вісім років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.