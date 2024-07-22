Кілька років тому самогубство вчинила також одна з доньок підозрюваного

Правоохоронці передали в суд справу мешканця Нововолинська, 13-річний син якого повісився. За доведення до самогубства неповнолітньої особи, чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Волинської області 22 липня, підозрюваний систематично чинив психологічне насильство щодо всіх членів своєї багатодітної родини, а особливо щодо неповнолітнього сина.

«Він проголосив себе сповідником дивної віри, за якою всі мають йому підкорятись і виконувати лише його настанови. Фігурант примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність, через що хлопець отримав психологічні травми, які заважали йому розвиватись. Він контролював його поведінку та думки, обмежував в будь-яких підліткових розвагах, завантажував роботою та нерідко наносив побої», – інформують правоохоронці.

Обмеження і залякування релігійного змісту, а також примус до покори та фізичної праці вплинули на емоційний стан 13-річного хлопця і він повісився.

У поліції додали, що кілька років тому самогубство вчинила також одна з доньок підозрюваного. Наразі ще двоє неповнолітніх разом з матір’ю виїхали від чоловіка і поселилися в іншому місці. За доведення до самогубства неповнолітньої особи мешканцю Нововолинська загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.