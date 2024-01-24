У Луцьку знайшли мертвими 86-річну жінку та її 59-річного сина. За попередньою версією поліції, чоловік вбив свою матір, а тоді вчинив самогубство.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, у вівторок, 23 січня, до поліції надійшло повідомлення від лучанина про те, що він виявив тіло сусідки без ознак життя з видимими травмами. На місце виїхала слідчо-оперативна група та медики. Вони констатували смерть 86-річної пенсіонерки. Під час огляду помешкання та прилеглої території поліцейські виявили тіло сина померлої.

«Попередньо встановлено, що 59-річний чоловік під час конфлікту спричинив тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а після цього – сам покінчив життя самогубством шляхом повішання», – зазначають правоохоронці.

Тіла обох померлих скерували на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточні причини смерті.