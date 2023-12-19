Помешкання, в якому зловмисники до смерті побили чоловіка

На Волині поліція затримала двох чоловіків, які вбили свого 50-річного знайомого, а тоді сховали тіло. Спершу його помістили до підвалу, а згодом віднесли неподалік від місця злочину в чагарники, де він пролежав так більше тижня під гілками й мотлохом. Нападникам загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, у понеділок, 18 грудня, до правоохоронців звернулась матір загиблого і повідомила, що ще тиждень тому її 50-річний син, мешканець Рожища, пішов з дому і не повернувся.

Через декілька годин правоохоронці встановили двох чоловіків, з якими той напередодні вживав алкогольні напої. Виявилось, що між трьома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. У результаті двоє нападників нанесли третьому травми, які виявились смертельними.

«Аби приховати сліди злочину та уникнути відповідальності, зловмисники позбулись тіла вбитого, перемістивши його спочатку підвал, а потім в чагарники, неподалік від місця проживання потерпілого, закидавши гіллям та мотлохом. Поліцейські встановили місце знаходження тіла вбитого, на якому були зафіксовані фатальні тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть», – йдеться у повідомленні.

Обох причетних до вбивства поліцейські затримали. Це мешканці Луцького району, 40 та 50 років, які вже раніше мали проблеми з законом. Наразі їм інкримінують порушення ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство), яка передбачає від десяти до 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув’язнення.