Суд на Хмельниччині призначив по 15 років тюрми двом чоловікам, які вбили 64-річного сусіда. Зловмисники напали на нього, вимагаючи грошей, а коли потерпілий їм відмовив – побили його до смерті і залишили помирати. У хаті вони знайшли лише 260 грн, які забрали разом з продуктами та взуттям.

Зазначимо, що злочин двоє чоловіків вчинили у жовтні 2020 року. 30-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство, а також 37-річний уродженець Криму без постійного місця проживання тимчасово проживали на тій самій вулиці, що і потерпілий.

Ввечері вони прийшли до 64-річного сусіда, аби попросити у нього грошей в борг, бо знали, що він нещодавно отримав гроші за оренду землі. Спочатку вони повечеряли разом з господарем, а потім почали вимагати гроші. Коли той відмовив, зловмисники накинулись на потерпілого і сильно побили, а потім накрили ковдрою і залишили помирати. Вони забрали з будинку 260 грн грн, їжу, вудки і взуття, після чого втекли.

Вранці наступного дня тіло загиблого знайшла його дружина, яка повернулась від дочки. Вона зателефонувала у поліцію. Правоохоронці оперативно виявили двох нападників біля Волочиського залізничного вокзалу – вони вже збирались покинути межі області. Їх затримали і відправили під варту, де вони перебували під час розслідування.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 5 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«Суд визнав винними двох чоловіків в умисному вбивстві та розбої. Їх засуджено до 15 років позбавлення волі кожного з конфіскацією усього майна, окрім житла», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.