Чоловікові повідомили про підозру за статтею про вбивство з необережності

На Хмельниччині 49-річний чоловік випадково вбив 51-річну дружину. Під час сварки він штовхнув потерпілу, внаслідок чого вона впала, сильно вдарилась головою об землю і отримала важку черепно-мозкову травму, через яку згодом померла у лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, злочин чоловік скоїв близько 18:00 у понеділок, 14 серпня, в одному з сіл Славутської громади.

«Того вечора підозрюваний разом зі своєю 51-річною дружиною розпивали спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік вдарив потерпілу, а потім штовхнув на землю», – зазначають у поліції.

Жінка впала і серйозно травмувала голову. Чоловік викликав «швидку», однак, врятувати жінку не вдалося: вона померла у реанімаційному відділенні місцевої лікарні від важкої черепно-мозкової травми.

Слідчі відкрили щодо 49-річного хмельничанина кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство з необережності). Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Відомо, що зі слідством підозрюваний наразі співпрацює та не заперечує свою провину.