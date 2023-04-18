Кімната будинку, де син намагався вбити 66-річну матір

Суд на Хмельниччині призначив 10 років ув'язнення чоловікові, який вадко травмував свою матір. Чоловік завдав 66-річній жінці численних ударів по голові ножем для очистки овочів. Потерпілій попри важкі травми вдалось дістатись до сусідів та покликати на допомогу. Вона перебувала у важкому стані в лікарні, але медики врятували її життя.

Злочин чоловік скоїв 16 березня минулого року у одному з приватних будинків у селищі Летичів. «Коли нетверезий син зайшов до будинку, 66-річна матір почала йому докоряти, що той забагато п’є. Чоловік розлютився, накинувся на неї та почав душити. Жінка стала відбиватись. Тоді він схопив ніж для очистки овочів та наніс матері близько 17 ударів в голову та шию», – повідомляє прес-служба прокуратури Хмельниччини.

Зловмисник відпустив потерпілу тільки коли вона знепритомніла. Згодом, прийшовши до тями, жінка пішла до сусідів, які й викликали «швидку» та поліцію. Її госпіталізували у важкому стані, але лікарям вдалось врятувати її життя. Натомість її сина оперативно затримали.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у вівторок, 18 квітня. «Суд визнав винним 46-річного чоловіка у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ). Його засуджено до 10 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Вирок поки ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.