Зловмисники облили бензином Mini Cooper та підпалили

На Хмельниччині троє чоловіків підпалили автомобіль місцевого посадовця. Таким чином вони хотіли шантажувати службовця та примусити його виконати їхні вимоги. Чого саме домагались зловмисники від чоловіка, наразі слідство не повідомляє. Їм вже вручили підозри за статтею про знищення чужого майна, яка передбачає до десяти років тюрми.

Про вручення підозр стало відомо у п'ятницю, 14 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Сам інцидент стався у вересні минулого року в Кам'янці-Подільському. Близько 22:00 невідомі облили авто бензином і підпалили. Про займання автомобіля Mini Cooper правоохоронців повідомив його власник.

Встановлено, що авто належить одному з посадовців Кам’янець-Подільського району, однак його посаду ні в поліції, ні в прокуратурі не уточнюють.

«Правоохоронці встановили, що до злочину причетні троє мешканців міста та району, двоє з яких вже неодноразово судимі. Авто підпалили, щоб змусити власника вчинити певні дії, пов’язані з його службовою діяльністю», – йдеться у повідомленні.

Трьом чоловікам вручили підозри за ч.2 ст. 28 та ч.2 ст. 194 ККУ (пошкодження чужого майна шляхом підпалу). У разі доведення вини їм загрожує від трьох до десяти років тюрми.