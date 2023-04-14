За скоєне мешканцю Мукачева загрожує до десяти років ув'язення

Закарпатська поліція встановила і затримала чоловіка, який підпалив автомобіль депутата облради Георгія Горвата. Як повідомляв ZAXID.NET, авто було припарковане біля однієї з перукарень у Мукачеві, сам момент підпалу зафіксували камери відеоспостереження. Поліція прослідкувала рух палія за допомогою камер у місті, виявилося, що зловмисник стежив за депутатом. Затриманий 34-річний мукачівець уже має судимості. Наразі поліція продовжує розслідування та встановлює мотиви підпалу.

Про затримання мукачівця, який підпалив автомобіль депутата, ввечері у четвер, 13 квітня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття. Нагадаємо, інцидент стався у вівторок, 11 квітня, близько 10:00. У коментарі журналістам депутат Георгій Горват розповів, що приїхав у перукарню і в той час автомобіль, припаркований поблизу закладу, підпалив невідомий. За словами депутата, машина належить його дружині.

«Правоохоронці встановили, що чоловік залишив машину припаркованою, а за період його відсутності невідома особа облила її легкозаймистою речовиною та підпалила. Це зафіксували камери зовнішнього спостереження. Поліцейські встановили автомобіль на якому рухався зловмисник, в тому числі й стежив за потерпілим до моменту вчинення злочину», – йдеться у повідомленні поліції.

Палієм виявився 34-річний раніше судимий мукачівець. Відомо, що після скоєння злочину підозрюваний змінив номерні знаки на автомобілі, за допомогою якого втікав з місця події, та зняв з коліс ковпаки. Під час обшуку вдома у підозрюваного вилучили одяг, в якому він був вдягнений під час вчинення підпалу, та його автомобіль.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах). Зловмиснику вже повідомили про підозру, за скоєне мукачівцю загрожує до десяти років ув’язнення. Поліцейські встановлюють мотиви та перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних злочинів на території Закарпаття.