Ніж, з яким зловмисник напав на двох п'ятикласників

Хмельницький суд призначив шість років ув'язнення 32-річному чоловікові, який з ножем напав на школярів. Зловмисник вимагав, аби діти віддали йому мобільні. Суд визнав його винним у вчиненні розбою.

Інцидент стався у лютому 2019 року на території однієї зі шкіл в у Хмельницькому. До двох п'ятикласників підбіг незнайомець і, пригрозивши ножем, відібрав у обох мобільні телефони. В цей час повз школу проходив вчитель фізкультури, 35-річний місцевий мешканець. Ставши свідком злочину, чоловік наздогнав та затримав злочинця, після чого викликав поліцію.

Згодом з'ясувалось, що зловмисник уже відбував покарання за майнові злочини, зокрема, крадіжку автомобіля.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у четвер, 13 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. «За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав винним 32-річного хмельничанина у вчиненні розбою (ч. 1 ст. 187 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що максимально за цією статтею чоловікові загрожувало сім років ув'язнення. Вирок суду ще поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.