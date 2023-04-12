Мешканця Хмельницького засудили до семи років та чотирьох місяців позбавлення волі за грабіж під час воєнного стану. Відомо, що обвинувачений влітку 2022 року побив і пограбував перехожого. Раніше чоловік уже мав проблеми із законом і викрадав гроші від відвідувачів ресторанів і кафе.

Як у середу, 12 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, грабіж стався у червні 2022 року. Про крадіжку правоохоронцям повідомив 21-річний потерпілий, якого на вулиці побили та відібрали від нього сумку з грошима.

«Зловмисник помітив потерпілого у магазині, коли той розраховувався за покупки на касі. Увагу привернула чимала сума коштів у гаманці покупця. Він підстеріг молодого чоловіка на виході, вдарив його та відібрав сумку, в якій було 20 тисяч гривень, після чого втік з місця події», – йдеться у повідомленні.

Грабіжником виявився 34-річний місцевий мешканець, який раніше вже був судимий за майнові злочини. Окрім цього, в процесі розслідування було встановлено, що чоловіка причетний ще до кількох крадіжок: зловмисник обкрадав відвідувачі у закладах громадського харчування, викрадав майно з кіосків.

Суд визнав винним хмельничанина за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. 34-річного обвинуваченого засудили до семи років та чотирьох місяців позбавлення волі.