34-річного мешканця Хмельницького посадили на сім років за грабіж
Чоловік викрав 20 тис. грн від перехожого біля магазину
Мешканця Хмельницького засудили до семи років та чотирьох місяців позбавлення волі за грабіж під час воєнного стану. Відомо, що обвинувачений влітку 2022 року побив і пограбував перехожого. Раніше чоловік уже мав проблеми із законом і викрадав гроші від відвідувачів ресторанів і кафе.
Як у середу, 12 квітня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, грабіж стався у червні 2022 року. Про крадіжку правоохоронцям повідомив 21-річний потерпілий, якого на вулиці побили та відібрали від нього сумку з грошима.
«Зловмисник помітив потерпілого у магазині, коли той розраховувався за покупки на касі. Увагу привернула чимала сума коштів у гаманці покупця. Він підстеріг молодого чоловіка на виході, вдарив його та відібрав сумку, в якій було 20 тисяч гривень, після чого втік з місця події», – йдеться у повідомленні.
Грабіжником виявився 34-річний місцевий мешканець, який раніше вже був судимий за майнові злочини. Окрім цього, в процесі розслідування було встановлено, що чоловіка причетний ще до кількох крадіжок: зловмисник обкрадав відвідувачі у закладах громадського харчування, викрадав майно з кіосків.
Суд визнав винним хмельничанина за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) ККУ. 34-річного обвинуваченого засудили до семи років та чотирьох місяців позбавлення волі.