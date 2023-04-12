Калуський суд присудив 50-річній місцевій мешканці п’ять з половиною років ув’язнення за публікації дописів у Facebook з виправданням агресії Росії проти України. Зокрема, мешканка Калуша закликала «підняти біли прапор» і здатися Росії для нібито збереження український міст. Жінка у суді свою вину не визнала і просила її виправдати.

Про вирок 50-річній місцевій мешканці повідомила прес-служба Калуського міськрайонного суду. Як уточнюють у прес-службі, суд встановив, що у березні 2022 року обвинувачена поширювала публікації із виправдовуванням агресії РФ проти України. Жінка вже не вперше має проблеми із законом через поширення проросійських дописів.

Лінгвістична експертиза підтвердила наявність у публікаціях мешканки Калуша виправдовування дій Росії та злочинів росіян в Україні. Крім того, жінка закликала здатися Росії та «підняти білий прапор, бо українці мають на це право». Такі заклики обвинувачена пояснювала необхідністю збереження людських життів та врятування міст України від руйнувань. Українську владу жінка називала «злочинною» і писала, що влада «прагне збагачення за рахунок війни». Також у дописах жінки війна інтерпретувалась як військова операція РФ з метою «демілітаризації та дебандеризації України», також вона писала, що українці спровокували РФ, бо ігнорували небезпеку, яка пов’язана з «политикой русофобии, ксенофобии и откровенного фашизма».

«У суді обвинувачена не визнала своєї вини. Вона вважає висунуте їй обвинувачення безпідставним та надуманим. Проте не заперечила, що дійсно в березні 2022 року у Facebook опублікувала ті дописи, проте вважає, що вона жодним чином не виправдовувала агресію РФ проти України і не підривала довіру українців до органів державної влади. Вже в квітні 2022 року вона видалила ті дописи і почала активно критикувала РФ та її спецслужби», – зазначається у повідомленні суду.

У поведінці обвинуваченої суд не побачив каяття, а окремі її вислови розцінив як подальше виправдовування агресії Росії. Відтак суд визнав мешканку Калуша винною за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинене повторно). За скоєне жінці присудили п’ять років та шість місяців ув’язнення. Крім того, обвинувачення має сплатити 16,6 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.