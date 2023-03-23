За скоєні лікарці загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна

СБУ затримала 62-річну лікарку з Івано-Франківська, яка у соцмережах називала напад Росії на Україну «визволенням», схвалювала дії окупантів і називала вбивство росіянами українських військових «класним». Під час обшуків підозрювана намагалася знищити свій телефон. Зараз лікарці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у четвер, 23 березня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, 62-річна проросійська агітаторка в «Однокласниках» публікувала дописи, в яких російська агресивна війна позиціонувалася як «визвольна», а Україна та західні партнери обвинувачувалися у «бойових діях проти мирного населення».

«Жінка вважала "класним" вбивство росіянами українських захисників та обіцянку Кадирова "спалювати шайтанів". Вона вболівала за угруповання "Вагнера", захоплювалася терористами Захарченком та Павловим. Під час обшуку фігурантка намагалася знищити свій телефон із доказами», – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Лікарці уже повідомили про підозру, за скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.