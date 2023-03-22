Екс-міліціонер мав 2 тис. ботів, які «розганяли» дезінформацію про ситуацію на фронті

СБУ затримала колишнього міліціонера з Кам’янця-Подільського, який у власній квартирі організував ботоферму для поширення фейків та проведення інформаційних диверсій. Провокації були спрямовані на мешканців західних областей України. Дезінформацію поширювали понад 2 тисячі ботів, які писали неправдиві дані про ситуацію на фронті та закликали ухилятися від мобілізації. Замовниками поширення такої інформації були представники спецслужб Росії.

Як у середу, 22 березня, повідомила прес-служба СБУ Хмельницької області, колишній міліціонер з Кам’янця-Подільського облаштував у себе вдома апаратно-програмний комплекс для «вирощування» ботів. Спеціалізоване обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за «оренду» фейкових акаунтів зловмисник отримував через російські електронні платіжні системи.

«Понад 2 тис. ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації. Також проросійський осередок займався дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, основними замовниками послуг ботоферми були представники спецслужб РФ. Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців. «Через проведення інформаційних диверсій агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у західних регіонах України», – додали у прес-службі СБУ.

Під час обшуків у екс-міліціонера вилучили комп’ютерну техніку, сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку, спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення. Всю техніку направили на експертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). СБУ встановлює усі обставини діяльності ботоферми.