67-річну мешканку Мукачева підозрюють у виправдовування збройної агресії Росії проти України

СБУ затримала 67-річну мешканку Мукачева, яка систематично поширювала у соцмережах проросійські дописи. За даними правоохоронців, жінка для постів використовувала публікації пропагандистських ресурсів, зокрема писала, що ворогом України є не Росія, а США та Європа. Крім того, 67-річна мукачівка виправдовувала обстріли житлових будинків у західних областях України і називала ракетні атаки на цивільну інфраструктуру «знищенням складів зі зброєю».

Як у четвер, 16 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, мешканка Мукачева поширювала на власних сторінках у соцмережах пропагандистські матеріали та проросійські наративи. Інформацію вона брала з пропагандистських ресурсів Росії. «Під час слідчих дій співробітники СБУ отримали доступ до комп’ютерної техніки ворожої агітаторки, з яких вона адмініструвала деструктивний контент», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що жінка підтримувала ідеологію «русского мира», тиражувала прокремлівські наративи та писала, що ворогом українців є не Росія, а США та країни Європи. Також розповсюджувала пропагандистські тези про «фашистів» і «нацистів» серед політичного керівництва України.

«Нищівні обстріли цивільної інфраструктури підозрювана виправдовувала тим, що так РФ знищує склади зі зброєю, нібито розташовані у житловому секторі. Зокрема, йшлося про ракетні удари по територіях західних областей України», – зазначили у прокуратурі.

Наразі 67-річній мешканці Мукачева оголосили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Наявність у висловлюваннях жінки виправдовування, збройної агресії РФ проти України підтвердили висновки експертизи. Розслідування триває.