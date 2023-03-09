45-річному мешканцю Виноградова зараз загрожує до трьох років позбавлення волі

СБУ оголосила про підозру 45-річному мешканцю Закарпаття, який через Viber підбурював учасників групи до збройного захоплення влади. Лінгвістична експертиза підтвердила наявність у повідомленнях закарпатця закликів до повалення конституційного ладу. Вдома у чоловіка вже провели обшуки, за скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у четвер, 9 березня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, йдеться про 45-річного мешканця Виноградова, який у різних групах у в месенджерах закликав громадян до повалення влади через масові протести із застосуванням зброї. «Лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до насильницької зміни і повалення конституційного ладу, а також до захоплення державної влади», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури додали, що фігурант справи шукав спільників через одну із популярних спільнот у Viber, де активно публікував заклики до розправи із владою. «У своїх повідомленнях підозрюваний також підбурював інших учасників до вчинення збройної революції, шукаючи однодумців для втілення таких ідей», – уточнили у прокуратурі.

Під час обшуків у помешканні фігуранта справи правоохоронці вилучили мобільні телефони та іншу техніку. Наразі 45-річному мешканцю Виноградова повідомили про підозру за ч. 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). За скоєне чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.