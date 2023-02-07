Пенсіонерку з Калуша Людмилу Зайцеву засудили до 1 року та 1 місяці ув’язнення за виправдовування агресії Росії, захоплення комуністичним режимом, вихваляння Леніна і Путіна. Зокрема, жінка в «Однокласниках» поширювала відео про «українських фашистів», портрети Путіна і писала, що президент Росії «изменил весь мир» і «отдал всю свою жизнь во имя спасения всех».

Про вирок мешканці Калуша у вівторок, 7 лютого, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. «На своїй сторінці в соцмережі жінка популяризувала комуністичну ідеологію та прославляла теперішню російську владу, публікувала та поширювала дописи і відео про "українських фашистів" та "російських рятівників"», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Як зазначається у вироку Калуського міськрайонного суду, Людмила Зайцева постила публікації, які викликали увагу правоохоронців, ще з 2019 року. Однак, навіть після повномасштабного вторгнення мешканка Калуша продовжувала публікувати проросійські дописи в «Однокласниках», використовуючи VPN.

Жінка лайкала і поширювала фото і відео, які експертиза визнала як такі, що містять заборонену символіку комуністичного режиму, а також навесні 2022 року вподобала та перепостила відеоролики із виправдовуванням російської агресії проти України. У квітні 2022 року Людмила Зайцева поширила допис із фото президента РФ Путіна із текстом про те, як він «работал в наше с вами благо», «отдал всю свою жизнь во имя спасения всех», «изменил мир навсегда». Лінгвістична експертиза визнала ці висловлювання як інформацію, що виправдовує і заперечує збройну агресію Росії проти України, а також схвалює і прославляє президента РФ Путіна.

Відтак суддя Калуського міськрайонного суду Ірина Сухарник визнала Людмилу Зайцеву винною у публічному використанні символіки комуністичного режиму, а також запереченні збройної агресії РФ та глорифікації її учасників (ч.ч. 1,2 ст. 436-1, ч.ч. 2,3 ст. 436-2 ККУ). За скоєне пенсіонерці присудили 1 рік та 1 місяць позбавлення волі без конфіскації майна. Крім того, обвинувачена має відшкодувати державі понад 43 тис. грн за проведення судових експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.