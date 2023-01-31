За пости з російською пропагандою ужгородчю загрожує до п'яти років тюрми

СБУ затримала 46-річного мешканця Ужгорода, який на власних сторінках у соцмережах публікував пости із виправданням агресії Росії проти України та заперечував звірства росіян у Бучі, звинувачуючи у смерті мирних мешканців НАТО і США. Лінгвістична експертиза також підтвердила наявність у постах чоловіка схвалення російського вторгнення в Україну. СБУ відкрила справу проти ужгородця, за скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у вівторок, 31 січня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, 46-річний мешканець Ужгорода на власних сторінках у соцмережах прославляв і виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію РФ проти України.

«Агітатор поширював ворожі меседжі про «звірства українських нацистів», заперечував масові вбивства мирних жителів військовослужбовцями РФ в Бучі. У жертвах збройної агресії Росії проти України чоловік звинувачував США та НАТО», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ уточнюють, що експертиза підтвердила наявність у публікаціях 46-річного ужгородця заперечення збройної агресії РФ проти України. Під час обшуків у помешканні чоловіка виявили георгіївські стрічки та техніку із доказами злочинної діяльності.

У Закарпатській обласній прокуратурі уточнюють, що фігурант справи систематично публікував дописи з наративами російської пропаганди. «Чоловік називав армію РФ "нашими військовими" та стверджував, нібито саме українська армія відповідальна за масові вбивства в Бучі на Київщині. Водночас чоловік заперечував факт військової агресії РФ, називаючи її "спеціальною воєнною операцією", метою якої є "звільнити Україну"», – додали у прокуратурі.

Мешканцю Ужгорода повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). За скоєне фігуранту справи загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.