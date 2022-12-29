Мешканець Закарпаття Гергель Ладжун отримав умовний термін за публікації проросійських відео у Facebook. Чоловік репостив фейкові відео про Маріуполь, а також публікував фільм про Донбас на угорській, виготовлений каналом «Россия 1». Крім того, закарпатець репостив публікації та писав коментарі про те, що «російський рубль стане світовою валютою». Лінгвістична експертиза підтвердила, що у матеріалах, які писав та поширював фігурант справи, є виправдовування агресії Росії проти України, російська пропаганда та прославляння Путіна. Суд призначив обвинуваченому іспитовий термін на рік.

Як зазначається у вироку Виноградівського районного суду, місцевий мешканець Гергель Ладжун після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну публікував на своїх сторінках у соцмережах пропагандистські проросійські пости. Частина з них були написані угорською мовою, а також чоловік публікував нібито документальні фільми про Донбас на угорській, виготовлені телеканалом «Россия 1».

У матеріалах справи зазначається, що закарпатець поширив щонайменше чотири публікації, у яких експертиза підтвердила наявність пропагандистських посилів, глорифікацію російської армії та виправдання агресії Росії проти України. Зокрема, Гергель Ладжун у березні 2022 року поширив відеоролик про Маріуполь та супроводив його дописом про те, як «нацисти вбивають місцевих жителів», назвавши нацистами військових ЗСУ.

Чоловік також репостив публікації, в яких ішлося про те, «ЄЄ стане економічно залежним від Росії, а основною світовою валютою стане російський рубль». Крім того, Гергель Ладжун у липні 2022 року опублікував у Facebook фільм про Донбас на угорській мові, знятий телеканалом «Россия 1». У відео злочини російських військ проти цивільного населення України називають постановкою «київського режиму» та фейком.

Лінгвістична експертиза підтвердила, що у постах закарпатця є російська пропаганда, заперечення збройної агресії РФ проти України, прославляння президента Росії Путіна. Під час суду Гергель Ладжун свою вину визнав повністю підтвердив, що дійсно публікував такі матеріали, зазначив, що усвідомив свою провину, розкаявся і просив суворо його не карати.

Відтак Виноградівський районний суд визнав Гершеля Ладжуна винним за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної РФ проти України, глорифікація учасників збройної агресії РФ). Закарпатцю присудили 3 роки позбавлення волі, проте звільнили від покарання, призначивши іспитовий термін на рік. Обвинуваченого зобов’язали відшкодувати 2,8 тис. грн за проведення лінгвістичної експертизи. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.