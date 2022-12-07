Чоловіка, який підтримував російську агресію, викрили працівники СБУ

Хмельницький суд виніс вирок 52-річному ювеліру, який відкрито підтримував російське вторгнення та виправдовував його необхідністю «очистити Україну від нацистів». Крім того, він зазначав, що російські військові «рятують мешканців Донбасу, яких бомблять 8 років». Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та на десять років заборонив обіймати посади в держорганах чи місцевому самоврядуванні.

Зазначимо, що 52-річного чоловіка викрили ще наприкінці вересня цього року. Як встановили слідчі, працівник ювелірної майстерні під час розмов виправдовував повномасштабне вторгнення Росії необхідністю нібито «врятувати жителів Донбасу, яких бомблять 8 років». Також події 2014 року, тобто Революцію Гідності, він називав «переворотом».

«Він визнавав правомірними дії російських окупаційних військ, які, за його твердженням, вдерлись в Україну «за запрошенням» так званих «Л/ДНР», щоб «зупинити громадянську війну в Україні». Запевняв, що загарбники очищують Україну виключно від нацистів», – повідомляє прес-служба прокуратури.

Як стало відомо у середу, 7 грудня, суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому на десять років заборонили обіймати посади у державних органах чи в місцевому самоврядуванні.