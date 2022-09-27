Розслідування справи вже завершене, незабаром її розглядатиме суд

СБУ викрила 52-річного мешканця Хмельницького на виправдовуванні російських злочинів в Україні. Зокрема, він зазначав, що Росія мусила вторгнутись в Україну, аби «врятувати мешканців Донбасу, яких бомблять вісім років». Про чоловіка відомо, що він працює у ювелірній майстерні.

Про завершення розслідування у цій справі стало відомо у вівторок, 27 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Як встановило слідство, чоловік виправдовував повномасштабне вторгнення Росії необхідністю нібито «спасения жителей Донбаса, которых бомбят 8 лет». Також він систематично висловлювався на підтримку псевдоутворень «Л/ДНР», називаючи події 2014 року «переворотом».

«Він визнавав правомірними дії російських окупаційних військ, які, за його твердженням, вдерлись в Україну «по приглашенію» так званих «Л/ДНР», щоб «астанавіть гражданскую войну в Украине». Запевняв, що загарбники очищують Україну виключно від "нацистів"», – йдеться у повідомленні.





Чоловікові повідомили про підозру за ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому загрожує від десяти до 15 років заборони обіймати посади у держорганах чи в місцевому самоврядуванні. Розслідування вже завершене, матеріали справи відправили до суду.