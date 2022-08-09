62-річному колаборанту з Хмельницького на десять років заборонили обіймати посади в державних органах та в місцевому самоврядуванні. У соцмережах чоловік поширював антиукраїнські матеріли та заявляв, що чекає, коли «скрізь буде Росія».

Про рішення Хмельницького міськрайонного суду в цій справі стало відомо у вівторок, 9 серпня. Як встановило слідство, з початку повномасштабного вторгнення 62-річний мешканець Хмельницького публікував у забороненій російській соцмережі «Однокласники» антиукраїнські матеріали.

«Місцевий житель з початку повномасштабного російського вторгнення систематично поширював через персональну сторінку в забороненій соціальній мережі негативні статті відносно української влади та військовослужбовців Збройних сил України. Своїми репостами він схвалював загарбницькі дії представників збройних формувань рф та органів влади держави-окупанта», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Хмельниччини. У прес-службі СБУ додають, що чоловік чекав, коли «скрізь буде Росія».

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та на десять років заборонив йому обіймати посади в державних органах чи в місцевому самоврядуванні.