Як встановила поліція, 20-річний юнак активно підтримував дії Росії

У Хмельницькому затримали 20-річного юнака, який шукав охочих малювати мітки на будівлях. За одну мітку обіцяв платити 30 доларів. Скількох саме людей йому вдалось завербувати, наразі не повідомляють. За статтею про диверсію йому загрожує мінімум 15 років тюрми.

Про затримання чоловіка стало відомо у п'ятницю, 15 липня, після повідомлення прес-служби поліції Хмельниччини. Як встановили слідчі, 20-річний мешканець Харківщини після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Хмельницького. Тут він шукав охочих за гроші малювати мітки за 30 доларів.

«Проросійськи налаштований чоловік поширював у одній з популярних соцмереж пропозицію за грошову винагороду надавати державі-агресору допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, він пропонував мешканцям регіону ставити так звані «мітки» на заздалегідь визначених об'єктах та будівлях для дестабілізації обстановки та поширення панічних настроїв серед населення», – йдеться у повідомленні.

Затримали чоловіка працівники СБУ спільно з кіберполіцейськими. Під час проведення обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, травматичну та холодну зброю.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія). Юнаку загрожує мінімум 15 років ув'язнення, або навіть довічне. Наразі слідчі з'ясовують, чи причетний він до інших порушень в регіоні.