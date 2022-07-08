Жінка у соцмережах регулярно поширювала новини з проросійською пропагандою

Екс-артистку філармонії у Хмельницькому викрили на підтримці Росії. Жінка в соцмережах регулярно репостила новини з російською пропагандою, в яких українську владу звинувачували у брехливому висвітленні війни. Вдома у жінки знайшли георгіївські стрічки, російський прапор та військові шеврони. Їй вже оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Про викриття колаборантки прес-служба СБУ Хмельниччини повідомила у п'ятницю, 8 червня. За інформацією слідства, колишня артистка Хмельницької обласної філармонії систематично поширювала у соцмережах матеріали, які заперечують повномасштабне вторгнення Росії в Україну та виправдовують проведення так званої «спецоперації».

Жінка звинувачувала українську владу у нібито брехливому висвітленні дій російських військ в Україні, у перебільшенні та спотворенні фактів про війну.

«Вона активно репостила новини із російських пабліків, у яких українських захисників звинувачують у вбивствах мирного населення: «Буча-украинская провокация», "Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ"», – такі новини репостила жінка.

Вдома у підозрюваної провели обшук. В неї знайшли і вилучили російський прапор, георгіївські стрічки, шеврони військових підрозділів російських військових, а також комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Жінці повідомили про підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Їй загрожує заборона займатись певною діяльністю чи обіймати окремі посади на термін від десяти до 15 років.