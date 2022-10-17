Жінка регулярно постила у соцмережах російські новини і зневажала ЗСУ

59-річну мешканку Хмельницького засудили за репости новин з російських пабліків у соцмережах. За даними слідства, жінка публікувала тексти, в яких Бучу називали «українською провокацією» та звинувачували ЗСУ у злочинах проти мирних людей. Хмельничанку визнали винною у колабораціонізмі та заборонили займати певні посади на 10 років.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Хмельницької обласної прокуратури, жінка регулярно публікувала у соцмережах дописи з російською пропагандою, робила репости брехливих новин та виправдовувала проведення «спецоперації».

«Мешканка Хмельницького активно репостила новини із російських пабліків, у яких українських захисників звинувачують у вбивствах мирного населення: "Буча – украинская провокация", "Ракета, ударившая по железнодорожному вокзалу Краматорска, принадлежит ВСУ"», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Хмельницький міськрайонний суд визнав 59-річну жінку винною за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та заборонив обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років.