У чоловіка під час обшуку працівники СБУ вилучили планшет та системний блок

Дубенський суд на десять років заборонив обіймати посади в державних органах 64-річному чоловікові, який закликав підтримувати Росію. На своїй сторінці у «Однокласниках» він виправдовував російські злочини, зокрема у Бучі, та закликав «допомагати російській армії всім, чим можна». Під час розслідування він начебто розкаявся та визнав провину.

Як йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду від 29 липня, Ігор Гранкін поширив декілька проросійських публікацій на своїй сторінці в російській соцмережі «Однокласники» в період з 11 березня по 13 червня. У них він заперечував, що росіяни чинили збройну агресію в Україні.

Прес-служба СБУ області публікувала скріншот одного з дописів чоловіка, у якому той заявляв, що українці «повинні відповісти за наклепи щодо росіян у Бучі, бо вони самі там себе повбивали». Також він закликав підтримувати російську армію.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Під час розслідування підозрюваний визнав свою провину. Саме це суд визнав пом'якшуючою обставиною, натомість обтяжуючих обставин суд не знайшов. Також суд врахував, що Ігор Гранкін до цього не був судимий. Про чоловіка також відомо, що він тривалий час жив і працював у Росії.

Відтак суддя Микола Панчук визнав його винним та на десять років заборонив йому обіймати посади у державних органах чи в місцевому самоврядуванні. Зазначимо, що максимально санкція цієї статті передбачає до 15 років заборони обіймати окремі посади.