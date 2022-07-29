Чоловік народився у Росії, проте протягом 30 років проживав у Дубенському районі на Рівненщині

60-річного мешканця Дубно судитимуть за поширення комуністичної символіки. Чоловік неодноразово поширював на своїй сторінці у «Однокласниках» публікації, які прославляли СРСР. Слідчим він пояснив, що змінив свої погляди після початку повномасштабної війни. Про підозрюваного відомо, що він народився у Росії, втім, останні 30 років проживав у Дубенському районі.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в п'ятницю, 29 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановили слідчі, 60-річний мешканець міста Дубно на своїй сторінці в російській соцмережі «Однокласники» неодноразово поширював публікації з комуністичною символікою.

До прикладу, на одній з картинок з комуністичним прапором, яку поширив чоловік, був напис «це прапор СРСР, моєї батьківщини».

Працівники СБУ провели обшуки в будинку у селі Переросля за місцем реєстрації чоловіка, у нежитлових приміщеннях у Дубні, а також у квартирі — за місцем проживання. Як повідомляє прес-служба поліції, під час обшуків в нього виявили та вилучили ноутбук, системний блок, телефон, DVD-диск із зображенням георгіївської стрічки на коробці, документи та паспорт громадянина Росії.

У СБУ додають, що також в нього знайшли радянські ордени та військову форму. Наразі правоохоронці перевіряють факт участі близьких родичів підозрюваного у складі російських незаконних збройних формувань на території України. Також, за інформацією СБУ, чоловік підтримував російські злочини проти українців.

Натомість у поліції зазначають, що чоловік начебто розкаявся. «Свою вину визнає, шкодує про вчинене та запевняє, що наразі змінив свої погляди на повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові інкримінують порушення ч. 1 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки). За це йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Зазначимо, що 5 липня 2022 року апеляційний суд остаточно заборонив діяльність Комуністичної партії України. Судова тяганина у цій справі тривала з 2015 року. Тоді Окружний адмінсуд Києва виніс рішення про заборону діяльності комуністичної партії, однак її члени подали численні апеляції.