Вдома у агітатора знайшли російські паспорти, а також проросійську символіку

СБУ викрила мешканця Рівного, який в інтернеті заохочував збройну агресію Росії в Україні. Під час обшуків у нього вдома знайшли російські паспорти та символіку. Йому загрожує до трьох років у тюрмі.

Про викриття агітатора стало відомо у понеділок, 23 травня, після повідомлення прес-служби СБУ області. Як встановили слідчі, мешканець Рівного у інтернеті підтримував збройну агресію Росії проти України. Під час обшуків у нього вилучили технічні засоби, за допомогою яких він поширював ворожу пропаганду.

У його квартирі знайшли російські паспорти та проросійську символіку. У книжковій шафі чоловік розмістив роздруківку з гімном Росії. Судячи з фото, опублікованих СБУ, чоловік вів ютуб-канал під назвою Acerola Индеец з 5 тис. підписників. Публікувати відео він почав ще сім років тому. На каналі є лише одне відео, яке стосується Рівного – це факельна хода 1 січня 2015 року з нагоди дня народження Степана Бандери.

Останнє опубліковане відео на цьому каналі – інтерв'ю скандально відомого нардепа Іллі Киви російському ЗМІ.

Чоловікові вручили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

«СБУ попереджає, що за публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також за виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів, може загрожувати до трьох років позбавленням волі», – йдеться у повідомленні.