Слідчі вручили підозру 59-річному мешканцю Вараського району на Рівненщині, який заперечував причетність російських військових до обстрілів міст України. Також він виправдовував ракетний обстріл телевежі біля Рівного, де загинула 21 людина. Чоловікові загрожує до трьох років у в'язниці.

Про вручення підозри стало відомо у п'ятницю, 13 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Як встановили слідчі, чоловік є уродженцем Білорусі, але вже багато років проживає у Вараському районі Рівненщини. Він у категоричній формі заперечував причетність військовослужбовців РФ до обстрілів Харкова, Києва, Маріуполя та інших міст України.

Також він виправдовував знищення військами країни-агресора телевежі поблизу Рівного та об’єктів цивільної інфраструктури області.

«За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 59-річному жителю Рівненщини повідомлено про підозру у запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на трок до 3 років.