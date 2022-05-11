Обом жінкам оголосили про підозри, їм загрожує до трьох років тюрми

СБУ викрила двох мешканок Рівненщини, які виправдовували російські воєнні злочини в Україні та прославляли загарбників. Під час обшуків у них вилучили літературу з антиукраїнськими закликами. За статтею про виправдовування російської збройної агресії їм загрожує до трьох років тюрми.

Про вручення підозри двом мешканкам Рівненщини повідомила прес-служба СБУ Рівненщини у середу, 11 травня. Як встановили слідчі, жінки в інтернеті виправдовували російську агресію в Україні та висловлювали захоплення діями загарбників. Про підозрюваних відомо, що вони є колишніми працівницями одного з об'єктів критичної інфраструктури області.

У Офісі Генпрокурора уточнюють, що жінки виправдовували звірства росіян у Бучі та Ірпені. «Вони називали звірства російських військових постановкою української влади, організованої задля розпалювання національної ворожнечі. Також одна з підозрюваних заперечувала масове вбивство українських громадян на залізничному вокзалі у Краматорську, звинувачуючи у цьому віськовослужбовців ЗСУ», – зазначають у відомстві.

У помешканнях підозрюваних провели обшуки. «У ході проведених слідчих дій за місцями проживання вказаних осіб співробітниками СБУ було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, літературу, яка містить антиукраїнський контент, в тому числі заклики до визнання правомірною збройної агресії РФ проти України», – йдеться у повідомленні.

Судячи з фотографії, опублікованої СБУ, у однієї з жінок знайшли книгу про становлення російської держави.

Жінкам оголосили підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення.