Уродженець білоруського міста Гомель не зміг пояснити, що він робить в Україні

У Рівному патрульні викликали СБУ до чоловіка, який не міг вимовити слово «паляниця». Відомо, що затриманий є уродженцем білоруського міста Гомель, втім, у нього працівники СБУ виявили також російський паспорт та військовий квиток. Наразі невідомо, чим саме він займався в Україні. В його автомобілі виявили пакунок з вибухівкою, відтак, чоловікові оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, виклик про підозрілого чоловіка надійшов до поліції ще 22 березня. Зі слів заявника, водій їхав вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене.

«42-річний уродженець міста Гомель плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному. Під час поверхневої перевірки інспектори виявили в нього блокнот та записи, які викликали підозру та пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибухову», – повідомляє поліція.

Крім того, чоловік не міг вимовити слово «паляниця». Коли його запитали, що ж означає це слово, він пояснив, що споруду з балок. Патрульні викликали на місце працівників Служби безпеки України.

Слідчі виявили в чоловіка паспорт громадянина РФ для виїзду за кордон, внутрішній паспорт РФ, військовий квиток, документи, які підтверджують наявність нерухомості у РФ та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього ФСБ. У вівторок, 11 квітня, працівники СБУ йому оголосили підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. З якою метою чоловік перебував в Україні, наразі невідомо.