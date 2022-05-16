Затриманий чоловік з жовтня 2021 року співпрацював з російськими спецслужбами

Суд призначив 13 років ув'язнення мешканцю Рівненщини, який передавав російським спецслужбам інформацію про пересування українських військ. З агресором він співпрацював ще з жовтня 2021 року. Відомо, що також він передавав інформацію про стратегічні об'єкти області, наявність блокпостів, додаткових захисних споруд. У суді чоловік визнав свою провину.

Про вирок стало відомо у понеділок, 16 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. У суді прокурор довів, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди та діючи з ідеологічних мотивів, виконував завдання представника російського правоохоронного органу. З жовтня 2021 року він збирав та за допомогою інтернет-месенджерів передавав ворогу інформацію про стратегічні об’єкти Рівненської області.

Чоловік передавав інформацію про встановлення режиму охорони, наявності контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних споруд, критично важливих об’єктів військової частини Збройних Сил України, яка дислокується на Дубенщині.

Крім того, зрадник відстежував та передавав інформацію щодо руху військової техніки із Рівного в напрямку Києва, залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань.

«Виявити злочинця вдалось завдяки тривалій та скоординованій роботі обласної прокуратури та управління СБУ в Рівненській області, які і проводили досудове розслідування. У суді обвинувачений свою вину визнав», – повідомляє прокуратура.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та призначив йому 13 років ув'язнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.