Агента російських спецслужб з Рівненщини посадили на 13 років за держзраду
Чоловік передавав інформацію про рух українських військ та про стратегічні об'єкти області
Суд призначив 13 років ув'язнення мешканцю Рівненщини, який передавав російським спецслужбам інформацію про пересування українських військ. З агресором він співпрацював ще з жовтня 2021 року. Відомо, що також він передавав інформацію про стратегічні об'єкти області, наявність блокпостів, додаткових захисних споруд. У суді чоловік визнав свою провину.
Про вирок стало відомо у понеділок, 16 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. У суді прокурор довів, що чоловік, сповідуючи проросійські погляди та діючи з ідеологічних мотивів, виконував завдання представника російського правоохоронного органу. З жовтня 2021 року він збирав та за допомогою інтернет-месенджерів передавав ворогу інформацію про стратегічні об’єкти Рівненської області.
Чоловік передавав інформацію про встановлення режиму охорони, наявності контрольно-пропускних пунктів, додаткових захисних споруд, критично важливих об’єктів військової частини Збройних Сил України, яка дислокується на Дубенщині.
Крім того, зрадник відстежував та передавав інформацію щодо руху військової техніки із Рівного в напрямку Києва, залізничних ешелонів з військовою технікою та представниками військових формувань.
«Виявити злочинця вдалось завдяки тривалій та скоординованій роботі обласної прокуратури та управління СБУ в Рівненській області, які і проводили досудове розслідування. У суді обвинувачений свою вину визнав», – повідомляє прокуратура.
Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та призначив йому 13 років ув'язнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.