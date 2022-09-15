Чоловік народився у Росії, проте протягом 30 років проживав у Дубенському районі на Рівненщині

Дубенський суд призначив три роки умовно 60-річному чоловікові, який поширював на своїй сторінці в «Однокласниках» дописи з пропагандою комунізму. Під час розслідування Юрій Лазарев заявив, що розкаявся у вчиненому. Він підписав угоду про винуватість, тож його звільнили від основного покарання, призначивши три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду, Юрій Лазарев є уродженцем села Горбунівка Кемеровської області, але останні 30 років він проживає в Україні.

У період з лютого по травень 2022 року чоловік на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» поширював дописи з комуністичною символікою, зокрема, зображення серпа, молота та п'ятикутної зірки. Також він репостив цитати керівника СРСР. Судячи зі скріншотів його дописів, які раніше публікували правоохоронці, йдеться про Сталіна.

Також на одній з картинок з комуністичним прапором, яку поширив чоловік, був напис «це прапор СРСР, моєї батьківщини».

Вдома у чоловіка провели обшуки, в ході яких вилучили паспорт громадянина Росії, ноутбук, телефон, а також DVD-диск, на коробці якого була зображена георгіївська стрічка.

Чоловікові вручили підозру в порушенні ч.1 ст. 436-1 ККУ (поширення комуністичної символіки), що передбачає максимум до п'яти років ув'язнення.

У суді Юрій Лазарев визнав свою провину та розкаявся. Ще до судового засідання він зазначав поліцейським, що нібито змінив свої погляди на війну Росії проти України. Відомо, що він підписав з прокурором угоду про визнання винуватості. Пом'якшуючою обставиною стало те, що чоловік розкаявся. Обтяжуючих обставин суд не знайшов.

Суддя Микола Панчук затвердив угоду та призначив чоловікові три роки умовно. Також він повинен заплатити майже 24 тис. грн за експертизи, проведені у ході слідства. Крім того, суд постановив знищити DVD-диск з зображенням георгіївської стрічки.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.