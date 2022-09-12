Служба безпеки України затримала мешканця Луцька, який публічно заперечував, що Росія почала вторгнення в Україну в 2014 році. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич, наприкінці червня чоловіка вже судили за виправдовування російської агресії. Тоді суд призначив йому лише місяць арешту. На цей раз йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про вручення підозри стало відомо у понеділок, 12 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Як встановило слідство, мешканець Луцька 4 серпня в інтерв'ю одному з телеканалів заявив, що не Росія почала війну в 2014 році.

«То не Росія почала війну в чотирнадцятому році. Луганщина і Донеччина захотіли відокремитись від України… Зараз українські збройні сили по Донбасу, по Донецьку гатять тими американськими пушками», – заявляв він.

Як додає прес-служба СБУ, також чоловік закликав до співпраці з окупаційними адміністраціями. Про свої погляди він заявляв у соцмережах та у спілкуванні з іншими людьми.

Зазначимо, що йдеться про мешканця Луцька Володимира Лєскова. В червні він вже був засуджений до місяця арешту за публічну підтримку Росії. Зокрема, він заявляв, що війна почалась через українську владу та «бандерівців». Щоправда, в ході слідства чоловік заявив про розкаяння. Суддя призначила йому м'яке покарання – лише місяць арешту, хоча стаття передбачала навіть до трьох років ув'язнення.

Наразі суд відправив його у СІЗО. Також на все його майно наклали арешт. Чоловікові вже вручили підозру за ч.3 ст. 436-2 ККУ (повторне виправдовування російської агресії). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.