Луцький суд призначив місяць арешту літньому чоловікові, який публічно підтримував російську агресію в Україні та звинувачував у початку війни «бандерівців» і українську владу. Про це чоловік заявив у ході розмови з мешканцями села Сокиричі Луцького району. В суді обвинувачений розкаявся, йому призначили лише місяць арешту.

Як зазначено у вироку Луцького міськрайонного суду, точний час розмови не встановлено, відомо лише, що вона сталась у березні чи квітні цього року.

Зокрема, Володимир Лєсков звинувачував українську владу в початку повномасштабної війни та повторював проросійські наративи про «бандерівців». У вироку є декілька цитат чоловіка:

«кому потрібна та Україна, Путіну (ненормативна лексика) та Україна не треба, вона і так скоро здохне»;

«чого поїхали бандери на Схід, вони винуваті, що війна на Донбасі почалась»;

«війна почалась через українську владу»;

«якби бандеровці у 2014 році не пішли з війною на Донбас, то все було б інакше».

Допитаний у суді чоловік визнав, що дійсно це говорив та запевнив, що розкаявся у вчиненому. Попросив суворо не карати. Суттєвим доказом у справі стали свідчення двох очевидців.

Суддя Олеся Калькова визнала його винним у порушенні ч.1. ст.436-2 ККУ (виправдовування російської агресії проти України) та призначила йому місяць арешту. За проведену лінгвістичну експертизу Володимир Лєсков заплатить 1,3 тис. грн. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді.