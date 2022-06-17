Волинська СБУ затримала на кордоні з Польщею 32-річну мешканку Луцька, яка в інтернеті прославляла Путіна. Жінка, яка певний час проживала на території Польщі, активно поширювала проросійські дописи на підтримку російської збройної агресії. Затримали її одразу ж після того, як вона перетнула українсько-польський кордон. За скоєне їй загрожує до п'яти років тюрми.

Про затримання пропагандистки стало відомо у п'ятницю, 17 червня, після повідомлення прес-служби СБУ області. За версією слідства, 32-річна мешканка Луцька, перебуваючи у Польщі, регулярно поширювала в соцмережах матеріали з виправдовуванням російської збройної агресії в Україні. Також вона відкрито захоплювалась президентом Росії Путіним.

У прокуратурі додають, що такі дописи жінка поширювала впродовж березня-травня. Оперативники затримали зловмисницю на території України одразу ж після того, як вона перетнула кордон.

«Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також вирішується питання про проведення щодо неї судово-психіатричної експертизи», – йдеться у повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі.