РЕБ PARASOL має дві модифікації

В Україні розробили дві модифікації окопних систем радіоелектронної боротьби PARASOL. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у середу, 1 травня, держава вже уклала контракти із розробниками.

Окопні системи радіоелектронної боротьби PARASOL розробила компанія «МіксСтіл». Наразі є дві модифікації:

PARASOL 01 створена для захисту позицій військових. Ця модифікація пригнічує російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів.

PARASOL 02 створена для захисту техніки – її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони також пригнічуються на відстані в межах 200 метрів.

Михайло Федоров зазначив, що українські РЕБ PARASOL прості в експлуатації, їх можна опанувати протягом 15 хвилин.

«Держава вже уклала контракти з розробником, компанією “МіксСтіл”, купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують», – розповів Михайло Федоров.

Також Михайло Федоров зауважив, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки систем радіоелектронної боротьби ближньої дії. Наразі країна має десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.

Нагадаємо, 18 лютого 2024 року Михайло Федоров розповів, в Україні провели успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських «Ланцетів». За його словами, випробування проходили в складних погодних умовах: був дощ, сніг та вітер, але два з чотирьох потрапили в ціль.