Російський дрон-камікадзе «Ланцет»

Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських «Ланцетів». Про це повідомив міністр цифровізації Михайло Федоров у неділю, 18 лютого.

За його словами, випробування проходили в складних погодних умовах: був дощ, сніг та вітер, але два з чотирьох потрапили в ціль

«Кілька днів тому ми тестували вироби по типу «Ланцет». Було чотири компанії, і два пройшли успішно... Один не злетів, бо не хотів втрачати борт, а четвертий не зміг, бо була проблема з камерою», – розказав він на YouTube-каналі сервісу «Дія».

Міністр не зміг точно спрогнозувати, коли ці дрони підуть в серію, але, за його оцінкою, це питання кількох місяців.

«До тисяч важко дійти, але сотні можна виробляти через кілька місяців», – сказав Федоров.

Федоров також нагадав переваги «Ланцетів» і, відповідно, їхніх українських аналогів. Зокрема, ці дрони дозволяють збільшити дистанцію ураження до 40 км. Як зазначив Федоров, нинішні українські коптери, FPV-дрони працюють на 10 км - максимум 23 км.

Зазначимо, що «Ланцети» є одними із найбільш ефективних безпілотників російських окупантів на лінії фронту. Ворог використовує ці дрони переважно для пошкодження/знищення великих цілей на кшталт артилерійських систем та засобів ППО. Випускається у важкій (12 кг, «Ланцет-3») та легкій (5 кг, «Ланцет-1») версіях. Збити цей БпЛА після того, як за наведенням «Орлана» він уже спрямований на ціль, дуже складно.

Такі дрони керуються по відео, що дозволяє наводити та корегувати рух під час ураження. Окрім цього вони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед ураженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.