На ділянці, де будуватимуть школу і дитсадок, почали підготовчі роботи і прокладання комунікацій

У львівському мікрорайоні Під Голоском розпочали будівництво комунальної школи та невеликого дитсадка. Будівництво фінансує будівельна компанія «Резидент Девелопмент», що в обмін на це отримала дозвіл на будівництво житлового комплексу поруч. У останні роки цей мікрорайон активно забудовується житлом, а через вимоги мешканців прокласти й відповідну соціальну інфраструктуру, кілька років тому мерія наклала мораторій на нове будівництво на Під Голоском.

Як повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач, у мікрорайоні Під Голоском розпочали підготовчі роботи для будівництва школи – готують територію та підводять комунікації.

«Проект Guess Line Architects, що переміг на архітектурному конкурсі, крутий. Останні технічні моменти архітектори ще доопрацьовують. Сподіваюся, що дуже скоро будемо мати готовий документ і роботи підуть ще активніше. Мушу сказати, що ландшафт ділянки дуже нестандартний, а отже, для будівництва не простий. Проте від того результат буде ще цікавішим», – повідомив 1 травня Любомир Зубач.

Нагадаємо, у березні 2021 року у Львові провели архітектурний конкурс на проект комунальної школи і дитсадка у мікрорайоні Під Голоском. Переможцем став проект команди архітекторів Guess Line Architects, за яким школа і дитсадок будуть окремими приміщеннями, об’єднаними спільною композицією та вуличним простором. Навчальна зона буде суцільним блоком, щоб забезпечити необхідне природне освітлення. Спортивна зона школи передбачає майданчики та басейн, яким у перспективі зможе користуватися і громада. У січні 2023 року виконком видав ЛКП «Рембуд» МУО на будівництво комунальної школи на близько тисячу місць та дитсадка на приблизно 80 місць.

У серпні 2023 року ТзОВ «Голоско Парк» та ТзОВ «Резидент Девелопмент» звернулись до міськради за дозволом на будівництво нового багатоповерхового житлового комплексу з вбудованими громадськими приміщеннями та підземним паркінгом на Під Голоском. Однак оскільки мерія запровадила мораторій на нове будівництво в цьому мікрорайоні, в обмін на відхилення від нього, забудовники пообіцяли профінансувати будівництво школи й дитсадка. Ділянка під будівництво школи розташована навпроти ділянки, де будуватимуть новий житловий комплекс.