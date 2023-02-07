Resident Development передасть школу місту

Компанія Resident Development долучилася до розвитку проблемного району Львова. Забудовник профінансує та займеться будівництвом ще однієї школи, тепер уже для львів’ян. Відомо, що під реалізацію об'єкта виділена ділянка у мікрорайоні Під Голоском.

Раніше компанія вже розпочала перший соціальний проєкт – школу на Героїв Крут, де облаштують новий корпус ліцею №80. Наразі тут завершують земляні роботи до зведення сучасного освітнього закладу. Тим часом девелопер береться за ще одну школу.

Resident Development має амбітні плани на удосконалення львівської забудови

Міські профільні посадовці вважають це добрим прикладом співпраці міста із бізнесом, який допомагає оживити мікрорайони. Так, раніше Під Голоском неодноразово потрапляв у скандали, пов'язані із наріканнями мешканців на брак відповідної інфраструктури. Тож якісний проект школи від львівських архітекторів Guess Line Architects та робота Resident Development здатні не просто змінити район до невпізнання, але й покращити добробут мешканців.

Resident Development представив проект школи Під Голоском

Як розповіли у компанії, зведення школи Під Голоском оживить тутешні вулиці, адже проект передбачає спортивну зону з різними майданчиками, басейн та укриття. Ділянка, на якій збудують освітній комплекс, межує із парком, відтак спортмайданчиками у позаурочний час зможуть користуватись усі мешканці району. А простора рекреаційна площа перед школою стане комфортним громадським простором.

Проект школи на Героїв Крут

Цікаво, що обидві школи – і на Героїв Крут, і в Під Голоском – стануть комунальними. Resident Development планує передати місту обидва освітні заклади, узявши всі витрати на себе. Водночас компанія закликає інших забудовників брати приклад і також долучатися до розвитку Львова.

Раніше компанія Resident Development вже заявила, що має намір змінювати філософію львівської забудови. Девелопер оприлюднив заяву, що саме зараз, у час війни, забудовники повинні допомогти місту та пропонувати якісні проекти з сучасною інфраструктурою.

Реалізація школи на Героїв Крут є пріоритетом компанії

З огляду на попит покупців, які прагнуть комфорту, та провідні потреби Львова, у Resident Development закликали колег долучатися до розвитку соціальної інфраструктури мікрорайонів.

«Бо ми – львів’яни, заробляємо у Львові, тож і інвестувати маємо у Львів та у його майбутнє», – наголошують у компанії.

Проект школи в районі Під Голоском

Школа в мікрорайоні Під Голоском є одним із підтверджень амбітних планів Resident Development. Оскільки новий освітній заклад оживить локацію та допоможе місту, сьогодні його реалізація є пріоритетом компанії. Тут розповідають, що планують розпочати будівництво уже цього року.

До того ж у Resident Development повідомили, що мають амбітні плани на мікрорайон Під Голоском. У компанії сподіваються, що найближчими місяцями мешканці Львова зможуть побачити перші результат їхньої роботи.