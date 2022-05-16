Російські агенти намагались вивідати у трьох підлітків з Луцька інформацію про ситуацію на Волині та розташування військових об'єктів. Дітей виявили оперативники СБУ біля одного з блокпостів міста, куди вони часто приходили. У їхніх телефонах знайшли переписки з російськими абонентами, а також фотографії луцького військового аеродрому.

Як повідомляє прес-служба СБУ Волині, троє підлітків потрапили у поле зору правоохоронців 9 травня. Школярі постійно ходили біля одного з блокпостів у Луцьку, а пояснили своє перебування там не могли.

Оперативники перевірили телефони дітей та виявили там багато знімків луцького військового аеродрому та ремонтного пункту, а також переписку з невідомими російськими абонентами. Росіяни розпитували у школярів про ситуацію в регіоні, намагаючись вивідати інформацію про розташування військових об’єктів, військової техніки та озброєння.

Контррозвідники провели з дітьми та їхніми батьками профілактичну бесіду.

«Радимо учителям та батькам постійного обговорювати з дітьми питання інформаційної безпеки в різноманітних інтернет-чатах, он-лайн іграх та соціальних мережах. Якщо будь-які особи звертаються до вас чи до ваших дітей з проханнями вислати фотографію місцевості чи конкретного стратегічно важливого об’єкта, або просто розпитують про стан такого об’єкту, велика ймовірність, що вас хочуть використати на шкоду Україні та вашого міста, зокрема», – повідомляє СБУ.

Про подібні випадки потрібно негайно повідомляти СБУ за цілодобовими номерами 0977911911, 0332244025.

Зазначимо, раніше волинська прес-служба СБУ повідомляла про спроби російського агента вивідати стратегічну інформацію у підлітка з Луцька в комп'ютерній грі. Щоправда, тоді хлопець вчасно зорієнтувався і повідомив про цей випадок правоохоронців.