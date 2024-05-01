Запуск ракети «Онікс»

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило орієнтовні запаси в Росії ракет типу «Циркон», «Онікс», «Калібр» та Х-69, а також темпи їх виробництва. Інформацію від ГУР Міноборони у середу, 1 травня, опублікував сайт АрміяInform.

Як повідомляється, станом на кінець квітня 2024 року на озброєнні армії Росії перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 «Циркон». Темпи виробництва цих ракет – до 10 одиниць на місяць.

Крилатих ракет 3M55/3М55М «Онікс»/»Онікс-М» – 400 одиниць. Темпи виробництва – до 10 ракет на місяць.

Крилатих ракет 3М-14 «Калібр» – 270 одиниць. Темпи виробництва – 30-40 ракет щомісяця.

Керованих авіаційних ракет Х-69 – 45 одиниць. Темпи виробництва – 1-3 ракети на місяць.