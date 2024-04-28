Також росіяни втратили понад 10 тис. одиниць військової техніки

За оцінками Міноборони Великої Британії, Росія на війні в Україні втратила близько 450 тис. військовослужбовців вбитими та пораненими, а також 10 тис. одиниць бронетехніки. Про це заявив міністр у справах збройних сил при Міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті, написав UK Defence Journal 27 квітня.

«За нашими оцінками, приблизно 450 тис. російських військовослужбовців були вбиті або поранені, і ще десятки тисяч дезертирували з початку конфлікту», – заявив він.

Докерті додав, що ця цифра не включає вбитих найманців зі складу російських «приватних військових компаній» на кшталт ПВК «Вагнер», оскільки їх кількість невідома.

Також у британському оборонному відомстві вважають, що «від початку конфлікту було знищено, покинуто або захоплено Україною понад 10 тис. одиниць російської бронетехніки». У тому числі майже 3 тис. основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів, розповів міністр.

Зазначимо. що за даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 28 квітня становлять 466150 військових, зокрема за останню добу — 1096 військовослужбовців.