Одного з організаторів банди затримали у Києві, а іншого – у Львові

СБУ спільно з поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке підпільно торгувало зброєю у різних регіонах України. У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримали двох організаторів банди. Вони намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва.

Як вказано у повідомленні СБУ за 1 травня, двох організаторів затримали у Львові та Києві, ще п’ятьох учасників банди затримали в Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Серед вилучено є 59 бойових гранат, більше десятка автоматів Калашникова, протипіхотні міни та кулемети. За даними слідства, учасники банди підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі. Також вони регулярно «моніторили» спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої «пропозиції».

Після отримання «замовлення» зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки і відправляли їх поштою до «адресата». За даними правоохоронців, учасники банди діставали зброю та боєприпаси для продажу насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

Під час обшуку з тайників додатково вилучено:

28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;

понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;

3 пістолети-кулемети;

майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Наразі двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Їм загрожує до 7 років тюрми.