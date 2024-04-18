Злочинцю загрожує до 15 років ув’язнення

Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції разом з СБУ затримали кримінального авторитета, який намагався встановити стосунки із «ворами в законі», щоб отримати статус «смотрящого» за Івано-Франківською областю. Злочинцю загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили в ДСР Нацполіції 18 квітня, раніше кримінальний авторитет сидів у слідчому ізоляторі за стрілянину з постраждалими. Там він порушував правила утримання та бив співкамерників. З СІЗО його випустили під заставу.

«Перебуваючи на волі та в Івано-Франківському СІЗО, фігурант поширював злочинний вплив, координував протиправну діяльність, у тому числі пов'язану з незаконним обігом наркотичних засобів, та брав участь у вирішенні конфліктних ситуацій. Окрім того, намагався встановити стосунки із «ворами в законі» та надалі отримати статус «смотрящого» за Івано-Франківською областю», – інформують в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними СБУ, кримінальним ватажком виявився місцевий мешканець на прізвисько «Грузін», який спеціалізувався на особливо тяжких злочинах.

«Для цього він організував власне бандитське угрупування, членів якого змушував вчиняти злочини, пов’язані з насильством та наркоторгівлею. Він продовжував розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагався посилити свій вплив на криміногенну ситуацію. Правоохоронці одразу викрили фігуранта та затримали його у власному помешканні», – повідомили в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру за встановлення або поширення злочинного впливу, вчинені повторно або в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань та за незаконне зберігання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Злочинцю загрожує до 15 років ув’язнення.