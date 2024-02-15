Видвореному грузину заборонили відвідувати Україну найближчі 5 років

Міграційна служба Прикарпаття завершила процедуру примусового видворення за межі України 45-річного громадянина Грузії. Він в’їхав в Україну у 2015 році, вчинив низку злочинів і був засуджений до позбавлення волі.

Як повідомили у Міграційній службі Івано-Франківської області 14 лютого, після того, як грузин відбув покарання, його помістили до пункту тимчасового перебування іноземців, щоб оформити документи для перетину кордону.

«Водночас було ухвалено рішення про примусове видворення цієї особи до країни походження або в треті країни. Іноземця допровадили до пункту пропуску для перетину кордону, відтак з території сусідньої країни він авіарейсом має повернутися на батьківщину», – інформують в ДМС.

Видвореному грузину заборонили відвідувати Україну найближчі 5 років.