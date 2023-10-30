Жінці заборонили в'їзд в Україну на 8 років

Міграційна служба у Львівській області виявили громадянку Російської Федерації, яка незаконної перебувала в Україні і неодноразово порушувала міграційне законодавство. Її видворили з країни на вісім років.

«Вперше після завершення терміну посвідки вона не покинула територію України; вдруге – спробувала легалізувати перебування через фіктивний шлюб у Одесі», –повідомили 30 жовтня у Міграційній службі Львівської області.

Жінку виявили у серпні 2023 року та помістили у Волинський пункт тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства. Росіянку оштрафували за порушення правил перебування в Україні (ч.3 ст. 203 КУпАП), а також прийняли рішення про її примусове видворення із забороною в’їзду терміном на 5 років. Однак за численні порушення міграційного законодавства росіянці заборонили в’їзд на територію України терміном на 8 років.

У жовтні росіянку видворили за межі України.